Tom Pidcock zet vraagtekens bij het aankomende veldritseizoen

Het veldritseizoen staat voor de deur, maar voor Tom Pidcock is dat nog niet voor meteen.

Pidcock zette zondag een punt achter zijn seizoen op de weg in de Tour of Britain. In het veldrijden moeten we nog eventjes op hem wachten.

Wat hij precies zal rijden staat nog niet vast, maar mogelijk worden het niet al te veel koersen die hij in het veld te bewonderen zal zijn.

“Ik wil me goed kunnen voorbereiden op de klassiekers in het voorjaar. Ik wil niet het hele crossseizoen doen, om daarna de weg, de Tour en dan nog de WK’s te moeten doen. Dat is te veel van het goede. Ik wil selectiever zijn”, zegt Pidcock aan CyclingNews.