Robbe Ghys voor 3 jaar naar Alpecin-Deceuninck

Robbe Ghys heeft getekend voor Alpecin-Deceuninck. Hij tekende voor 3 jaar.

Het zat er aan te komen en enkel de handtekening ontbrak nog. Robbe Ghys verlaat Sport Vlaanderen-Baloise en gaat naar Alpecin-Deceuninck. Hij tekende een contract tot het einde van 2025.

Bij Alpecin-Deceuninck zal Ghys de piste en de weg kunnen blijven combineren. Ghys won op het afgelopen EK een zilveren en bronzen medaille. "Ik ben blij dat ik me kan voorbereiden op de Spelen van Parijs in 2024. Daarna zal ik me volledig op de weg focussen", aldus Ghys.

Echt lang heeft Ghys niet moeten nadenken om voor Alpecin-Deceuninck te kiezen: "Het Belgische karakter en het familiale bij de ploeg speelden in mijn keuze een doorslaggevende factor. Dat en hun professionele werking natuurlijk. Ik hoop dat ik hier verder mij als renner kan ontwikkelen."