Trek-Segafredo wint ploegentijdrit in Vuelta voor vrouwen, Longo Borghini eerste leidster

Op de eerste dag van de Vuelta voor vrouwen heeft Trek-Segafredo de ploegentijdrit gewonnen. De Italiaanse Elisa Longo Borghini is de eerste leidster.

Net zoals de Giro en de Tour is er ook bij de Vuelta een versie voor vrouwen. Die vindt plaats op hetzelfde moment als die van de mannen en startte ook met een ploegentijdrit. In tegenstelling tot bij de mannen startte de Vuelta bij de vrouwen wel gewoon in Spanje.

De ploegentijdrit in en Marina de Cudeyo was 19,9 kilometer lang en verliep zowat helemaal vlak.

Uiteindelijk waren de vrouwen van Trek-Segafredo de sterkste. BikeExchange-Jayco volgde op 6 seconden. FDJ-Suez-Futuroscope werd derde op 11 seconden. De ploeg van de favoriete voor de eindzege, Annemiek van Vleuten, eindigde op een vijfde plaats op 25 seconden. Elisa Longo Borghini is de eerste leidster in de Vuelta.

In de tweede rit staat al meteen een fameuse bergrit op het programma in en rond Colindres met vijf beklimmingen op het programma.