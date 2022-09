Is de Vuelta voor vrouwen al beslist? Annemiek van Vleuten neemt in de 2e rit een serieuze optie op de eindwinst

Annemiek van Vleuten heeft de macht gegrepen in de Vuelta voor vrouwen. Ze ging solo weg op de voorlaatste klim van de dag en won met een ruime voorsprong de op papier zwaarste rit in deze Vuelta.

De 2e rit in de Vuelta voor vrouwen was meteen een stevige rit. Over ruim 106 waren er 5 beklimmingen. 2 cols van 1e categorie, 2 van 2e categorie en 1 van 3e categorie. De top van de laatste klim lag op 14 km van de streep.

Olympisch kampioene Anna Kiesenhofer was de 1e aanvalster van de dag, maar ze werd al snel weer gegrepen. Na wat aanvalspogingen reed een duo weg. Lucinda Brand en Sarah Roy kregen een vrijgeleide. Brand nam onderweg alle bergpunten mee. Het leverde haar de bergtrui op. In de aanloop van de voorlaatste klim werden Brand en Roy weer gegrepen.

Dan was het tijd voor Annemiek van Vleuten. Op de voorlaatste klim van de dag legde ze haar verschroeiende tempo op. Demi Vollering en leidster Elisa Longo Borghini, die zonder al te veel erg eerder in de rit gevallen was, konden het langste volgen, maar ook zij moesten er uiteindelijk af.

Van Vleuten breidde haar voorsprong alsmaar verder uit. Ze won uiteindelijk met meer dan 2 minuten voorsprong. Zo heeft ze een ruime voorsprong in het algemeen klassement. Achter sprintte Longo Borghini naar plaats 2 voor Liane Lippert. Vollering was 4e.