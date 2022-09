Grace Brown rond het in de finale af, Lotte Kopecky 4e en Annemiek van Vleuten blijft leider in de Vuelta voor vrouwen

Grace Brown heeft de 3e rit in de Vuelta voor vrouwen gewonnen. Lotte Kopecky eindigde 4e. Annemiek van Vleuten blijft leider.

De 3e rit in de Vuelta voor vrouwen was een korte etappe. De rensters moesten minder dan 100 km tussen Camargo en Aguilar de Campoo overbruggen. Onderweg was er een klim van 3e categorie. Na de vlakte ging het opnieuw omhoog. Na een lange klim van 2e categorie bleven ze op een plateau rijden.

Voor de lange klim waren er enkele vluchtpogingen, maar geen enkele kon wegblijven. Voor de lange klim halfweg de rit was alles weer samen.

Op de klim dunde het peloton geleidelijk aan uit. Onder meer Lotte Kopecky en Elisa Balsamo moesten lossen, maar op het plateau na de klim konden ze weer aansluiten.

Elise Chabbey en Grace Brown waren op dat moment al uit de kopgroep weggeglipt. Zij reden een halve minuut bijeen en gingen sprinten voor de etappezege. Chabbey trok de sprint aan en Brown ging er gemakkelijk over. Balsamo won in de achtervolgende groep de sprint voor de 3e plaats voor Kopecky. Annemiek van Vleuten blijft leider.