Wout van Aert stelt Belgische fans gerust met het oog op het WK: "Remco en ik hebben elk onze les geleerd"

Binnenkort zullen Wout van Aert en Remco Evenepoel weer samen moeten werken op het WK. Net zoals vorig jaar, maar toen was dat niet zo'n succes.

Bij een persbabbel in aanloop naar de GP van Québec had Van Aert het tegenover Het Laatste Nieuws en Het Nieuwsblad het over het vorige en het volgende WK. "In Leuven liet ik me verrassen door de agressieve manier van koersen, vooral van de Fransen", staat in HLN te lezen. "Ik geraakte meer en meer gestresseerd. Het heeft me veel energie gekost die ik in de finale had kunnen gebruiken. Ik heb daarvan geleerd, ja."

TWEE KOPMANNEN ALTIJD BETER

De ploeg ook, zo benadrukt Van Aert. "Het is duidelijk dat we nu met twee kopmannen naar het WK trekken. Wellicht is het, met een renner die zo sterk is als Remco Evenepoel, altijd beter om hem als co-leider te gebruiken. Beter dan zijn kansen bij de start al meteen op te offeren."

Dat gebeurde vorig jaar wél. "Een Remco in de vorm die hij nu heeft, had een rol kunnen spelen. Het was niet slim om zijn kracht al van bij het begin te verspelen. Zijn eerste aanval kwam al op tweehonderd kilometer voor de finish. Dat had hij niet moeten doen. In de finale hadden we het dan anders kunnen aanpakken. Nu ziet iedereen hoe sterk hij is."

WEDERZIJDS RESPECT

In 2021 waren er nog meer twijfels, aangezien Evenepoel zocht naar constante na zijn revalidatie. hoe is de relatie tussen de twee Belgische toppers? "Er is wederzijds respect. Wat vorig jaar is gebeurd, had zich niet in de media moeten afspelen. Dat was jammer. Maar daar was ik ook snel overheen. Nu zie ik geen enkel probleem om samen te werken. We hebben elk onze les geleerd."