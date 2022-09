Keisse vindt dat criticasters van Evenepoel er over gingen: "Remco leert enorm snel bij, geloof me"

Iljo Keisse ziet met veel plezier hoe Remco Evenepoel schittert in de Vuelta. De criticasters van laatstgenoemde worden zo het zwijgen op gelegd.

"Met de pedalen dient hij zijn criticasters van antwoord, die er soms zwaar over gingen en waar ik me fel aan heb gestoord", haalt Iljo Keisse aan in Het Laatste Nieuws. "Wat was het allemaal? Dat hij niet stuurvaardig was en niet in peloton kon fietsen. Zijn daalkunsten werden ook in twijfel getrokken. Terwijl hij bergaf tijd pakt op zijn concurrenten. Remco leert enorm snel bij, geloof me."

Als ploegmaat en vertrouweling kent Keisse Evenepoel dan ook erg goed. "Hij is echt een lieve, brave jongen. Oké, hij heeft nog zijn 'voetbalkantjes' en ja, ik kan begrijpen dat dat sommige mensen tegen de borst stuit. Maar hij werkt daar aan. Geef hem ook daar even de tijd voor."

LOF VOOR MENTOR KEISSE

Omgekeerd prijst Evenepoel Keisse als mentor. Remco noemt hem de ideale mix tussen rust en energie. "Mooi. Maar mijn rol als renner is uitgespeeld. Sowieso was hij aan het komen en ik aan het gaan. Wel, nu ben ik er klaar mee. Ik kan hem niet meer helpen, niks meer bijbrengen. Integendeel, stilaan moet ik van hem beginnen leren."

Dat is geen valse bescheidenheid, onderstreept Keisse. Wel kijken naar de realiteit. "Zie hem rondrijden. Alsof hij al aan zijn zeventiende grote ronde bezig is, nooit in zijn leven iets anders heeft gedaan. Terwijl het eigenlijk allemaal nieuw is voor hem, hé."