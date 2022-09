Felicitaties van Koning Filip in videocall en van wielerkoningen voor Evenepoel: "Het hele land is trots op je!"

Remco Evenepoel heeft Belgische wielergeschiedenis geschreven en dat is ook het Koninklijk Paleis niet ontgaan. Het Paleis deelde een tweet met foto's van de videocall tussen Koning Filip en Remco Evenepoel. Er wordt ook verwezen naar het feit dat het 44 jaar lang wachten was op een Belgische groterondewinnaar.

"Op slechts 22-jarige leeftijd zet Remco Evenepoel de teller weer op nul", staat er te lezen. "Een overwinning die de geschiedenis ingaat. Proficiat, kampioen! Het hele land is trots op je!" Koning Filip zal ook met veel plezier gezien hebben hoe Evenepoel uit volle borst en met de hand op het hart het Belgische volkslied meezong tijdens de podiumceremonie in Madrid.

🚵‍♀️ Vuelta, check! ✔️



🇧🇪 44 jaar lang was het wachten op een Belgische overwinning in een grote wielerronde! Op slechts 22-jarige leeftijd zet @evenepoelremco de teller weer op nul. Een overwinning die de geschiedenis ingaat!



Proficiat, kampioen! Het hele land is trots op je!