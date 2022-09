Thuishaven van Remco Evenepoel gaat los: "Heel Schepdaal naar buiten gekomen, Remco is van ons olé olé!"

Feest was het in Madrid, maar natuurlijk ook in Schepdaal, de thuishaven van Remco Evenepoel. Daar vierden zijn fans de eindzege van hun wielerheld.

Om het allemaal mee te maken, moest je aan Café In de Rustberg zijn. VRT NWS volgde de feestelijkheden daar op de voet. Hoewel de laatste rit pas 's avonds gereden werd, liep het plein voor het café in de loop van de dag al vol met een pak mensen die in het rood uitgedost waren. De naam van Remco werd gescandeerd, 'We Are The Champions' werd gezongen: het was feest.

Er konden ook een paar reacties van mannelijke supporters gesprokkeld. "Het is binnen. Fantastisch voor hem. Voor zijn ploeg. Voor het wielrennen in België: eindelijk", zei de ene. Ondanks het feestgedruis ontging het historische aspect van het moment Remco's fans dus niet. "Na 44 jaar heeft opnieuw een Belg een grote ronde gewonnen: ongelooflijk. Heel Schepdaal is naar buiten gekomen: ongezien", zei een andere fan.

ENTHOUSIASME NIET TE TEMMEN

Een vrouwelijke supporter van Evenepoel kon haar enthousiasme al helemaal niet meer temmen. "We worden zot! Magnifiek! Remco is van ons olé olé!" Remco Evenepoel heeft de Vuelta gewonnen en dat hebben ze zowel in Madrid als in Schepdaal geweten.