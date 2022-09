Van Aert trekt met tweede plek naar Australië: "Klaar om strijd aan te gaan op WK, maar een boel kapers op de kust"

Wout van Aert is tweede geworden in zijn laatste koers in aanloop naar het WK. Daar gaat hij strijd leveren voor de wereldtitel, al beseft Van Aert dat de concurrentie groot is.

Van Aert moest enkel Pogačar voor zich dulden in een machtssprint in de GP Montreal. Onderweg werden de benen al eens stevig getest wanneer het bergop liep. "Het was een klim van twee kilometer. Dat is net iets langer dan de gemiddelde klassieke klim. Ik kon de eerste versnelling van Pogačar goed volgen, maar toen Adam Yates besloot aan te gaan moest ik alle zeilen bijzetten om mee te zijn."

Wout van Aert beet op de tanden, het lukte hem dus wel. "Ik zat in een groep met enkele echte klimmers. Het feit dat ik hen op de klim kon volgen, toont aan dat het met de vorm wel goed zit. Ik voelde me gedurende de dag goed in orde, mede door het sterke optreden van mijn ploeggenoten. In de slotfase moest ik met mijn krachten smijten en wellicht ging dat ten koste van mijn sprint. Ik word verslagen door een sterke renner."

MONTREAL VERGELIJKBAAR MET WOLLONGONG

Geen schande. Het belangrijkste: de Canadese koersen zijn een goede voorbereiding op het WK gebleken. De GP Montreal in het bijzonder. "Het parcours was zeer uitdagend en wellicht vergelijkbaar met dat in Wollongong over twee weken. Ik heb aangetoond dat ik klaar ben om daar de strijd aan te gaan, maar dit weekend heeft ook uitgewezen dat er een boel kapers op de kust zijn."