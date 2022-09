Patrick Lefevere haalt zijn gram: "Mensen hebben blijkbaar maar een geheugen van 48 uur"

Patrick Lefevere heeft zijn gram gehaald door zijn eerste grote zege te halen in een grote ronde. Al ziet hij ook dat er soms te streng is geweest in het verleden.

Patrick Lefevere liet er in De Afspraak geen twijfel over bestaan dat zijn team in het verleden ook al goed was in grote rondes. Er was een prima Giro in 2014 met Uran, terwijl Mas in 2018 tweede werd in de Vuelta bij The Wolfpack.

Ongelijk geven

"De ploeg Quick-Step kon volgens velen alleen maar klassiekers winnen, maar mensen hebben blijkbaar maar een geheugen van 48 uur", was Lefevere daarover erg duidelijk in De Afspraak.

En nu haalt Lefevere dus zijn gram, ook na de vele kritiek op Evenepoel zelf de voorbije jaren. "Ik geniet er vanbinnen van. Ik ben niet zo uitbundig, maar ik geef wel graag mensen ongelijk."