Pogačar, Evenepoel en Jakobsen strijden nog om prestigieuze titel

Het wielerseizoen loopt bijna op zijn einde maar wie het seizoen afsluit met het meeste aantal overwinningen is nog niet beslist.

Met het WK, de Ronde van Lombardije en nog wat koersen in België, Frankrijk en Italië met onder meer de Primus Classic en Parijs-Tours zijn er niet meer heel veel kansen om nog te winnen.

Op dit moment staan Remco Evenepoel en Tadej Pogačar aan de leiding met het meeste aantal overwinningen dit seizoen, beide hebben er 14. Ook Fabio Jakobsen komt nog in de buurt met 12 overwinngen.

Pogačar rijdt op het WK de tijdrit en de wegrit en de Ronde van Lombardije, Evenepoel rijdt Lombardije niet. Fabio Jakobsen rijdt nog koersen zoals Kampioenschap van Vlaanderen, Primus Classic en Gooikse Pijl.

Er kan dus nog wat strijd komen tussen voor de titel van het meeste aantal overwinningen in een kalenderjaar. Vooral de twee duels in de tijdrit en de wegrit tusssen Evenepoel en Pogačar zijn nog om naar uit te kijken.

📊🥇🇸🇮 Pogacar and 🇧🇪 Evenepoel extending their lead with a victory today, 🇳🇱Groenewegen and 🇧🇪van Aert were close.➡️🥇🚹Most pro-wins in 2022:14 | 🇧🇪Evenepoel,🇸🇮Pogacar12 | 🇳🇱Jakobsen11 | 🇳🇱Kooij9 | 🇧🇪De Lie,🇩🇰Pedersen, 🇧🇪van Aert8 | 🇬🇧S.Yates7 | 🇳🇱Groenewegen,🇧🇪Philipsen— Cycling Statistics 📊 (@StatsOnCycling) September 11, 2022