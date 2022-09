Biniam Girmay (Intermarché-Wanty-Gobert): "Ik feliciteer Mathieu van der Poel, ik kan het wel met hem vinden"

Mathieu van der Poel was nog diep aan het gaan toen Biniam Girmay hem al wou feliciteren. Met de uitslag in de GP de Wallonie kon de Eritreeër dus gerust leven.

"Ik ben behoorlijk blij", reageerde Biniam Girmay voor de microfoon van de RTBF na zijn tweede plaats. Over de geleverde arbeid van zijn team had de rappe man van Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux niet te klagen. "De ploeg heeft uitstekend gewerkt. We hebben de laatste tien kilometer gecontroleerd. Het is niet enkel vandaag, mijn ploegmaats doen al de hele tijd zo'n goed werk."

Gezien zijn sprintsnelheid was het jammer dat hij van zo ver moest komen. Misschien zat er toch wel iets meer in voor Girmay. "Ik ben een beetje het wiel van Mathieu van der Poel kwijtgeraakt. Hij was te sterk voor mij. Ik ben blij voor hem. Het is wel een jongen waar ik het goed mee kan vinden. Ik feliciteer hem."

Ik ben klaar voor het WK -

Blijft er dan echt geen ontgoocheling achter bij Girmay? "Ik stel het wel oké", lacht de winnaar van Gent-Wevelgem. "Ik ging om te winnen, maar ben zo ook blij. Ik ben klaar voor het WK."