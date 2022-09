Nu twee Belgen bij de allerbesten: Remco Evenepoel vervoegt Wout van Aert in top drie van World Ranking

Met Remco Evenepoel en Wout van Aert horen twee Belgen tot de drie beste renners ter wereld dit jaar. Dat is toch wat de World Ranking ons vertelt.

De World Ranking is beter bekend als het UCI-klassement: de ranglijst van renners die de meeste UCI-punten verzameld hebben. Remco Evenepoel heeft er in één klap 1408 punten bijgekregen, door zijn twee ritzeges in de Vuelta en uiteraard ook door de eindzege te veroveren en de beste jongere te zijn.

EVENEPOEL NU HOGER DAN VINGEGAARD

Evenepoel boekt twee plaatsen winst en gaat voorbij Tourwinnaar Jonas Vingegaard naar de derde plaats op de ranglijst. Primož Roglič tuimelt na zijn opgave in de Vuelta van plek 3 naar 6. De plek van de Sloveen wordt dus ingenomen door Evenepoel, die een totaal van 4167 punten heeft.

Wout van Aert staat nog altijd tlweede met 4575 punten. Tadej Pogačar voert de ranking nog steeds aan met 4876 punten. Dat Arnaud De Lie op een zevende stek prijkt, bewijst hoeveel punten de sprinter Lotto Soudal al bezorgde. Mathieu van der Poel staat negende. Door vier plaatsen winst te boeken, duikt Biniam Girmay de top tien binnen.