Pensioen Porte kwam er nog vroeger dan verwacht door... overlijden van de Queen: "Ik had geen idee op dat moment"

Porte had de Tour als Britain gekozen als zijn laatste wedstrijd. Door het overlijden van de Queen werden de laatste ritten echter afgelast. Zo zat zijn wielerloopbaan er ineens op. Porte deelde een foto op Twitter. "Ik had geen idee op dat moment, maar het zou de laatste keer zijn dat ik een startblad tekende. Het einde van een 13 jaar lang hoofdstuk in mijn leven."

De man die tot voor kort voor Ineos reed, overschouwt zijn carrière. "Ik had als kleine jongen uit Tasmanië niet kunnen bedenken dat ik het geluk zou hebben om met de fiets naar alle uithoeken van de wereld te reizen, te rijden bij enkele van de beste ploegen in de wielerwereld en onderweg zo veel brilliante mensen tegen te komen."

Appreciate all the retirement messages and the roadside support @TourofBritain I’m very much ready to enjoy the next chapter but what a brilliant ride it was. As Forrest Gump said ‘I’m pretty tired. I think I’ll go home now’ 😀 📸 @alexduffill 3/3