Toon Aerts neemt afscheid van Baloise Trek Lions: "Momenteel kan ik niets betekenen voor de ploeg"

Toon Aerts is weg bij de Baloise Trek Lions. Ze gingen in onderling overleg uit elkaar.

"Het nieuwe veldritseizoen staat zondag voor de deur en daar heb ik maanden naar uitgekeken", schreef Toon Aerts op Instagram. "Helaas zal de start zonder mij zijn. Er is namelijk nog altijd geen beslissing genomen in mijn dossier. Nochtans was ik klaar. Ik heb de voorbije maanden hard gewerkt."

"Omdat ik momenteel weinig kan betekenen voor de ploeg en er niet meteen uitzicht is wanneer ik weer kan koersen, hebben we in onderling overleg beslist om uit elkaar te gaan", ging Aerts verder. "Ik wil de Baloise Trek Lions voor de voorbije 9 mooie jaren bedanken."