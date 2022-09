Van der Poel verslaat Girmay met machtsspurt in GP de Wallonie, Plantur-Pura viert bij de vrouwen met De Wilde

Met de GP de Wallonie was het weer koersen geblazen in België. Van der Poel en Girmay maakten hun favorietenrol aan. De Nederlander haalde het. Bij de vrouwen won Julie De Wilde.

De favorieten hadden wel begrepen waar de koers beslist zou worden. Ze wachtten tot de passage over de Citadel op iets meer dan twee kilometer van de finish. Teuns gooide als eerste zijn kaarten op tafel. Samen met Serrano sloeg hij een gaatje.

VAN DER POEL VS GIRMAY

Het groepje met Girmay en Van der Poel was echter niet veraf. Ze kwamen er weer bij en dan was het kwestie om de sprint weer te lanceren. Tegen de machtsspurt van Mathieu van der Poel was niemand opgewassen. Girmay zat iets te ver en kwam wel nog opzetten, maar dat was enkel voldoende om als tweede te finishen. Serrano werd derde, Teuns vierde.

Bij de vrouwen was Plantur-Pura aan het feest. Het was enkel de vraag met welke renster dat ging gebeuren. Justine Ghekiere was solo op weg naar de overwinning, De vermoeide renster schatte de laatste bocht echter verkeerd in. Het was dan haar teamgenote Julie De Wilde die als eerste over de streep kwam. Met Yara Kastelijn op plek 3 palmde Plantur-Pura het volledige podium in.