🎥 De 1e editie GP de Wallonie voor vrouwen kent een bizarre ontknoping en eindigt met een volledig podium voor Plantur-Pura

Julie De Wilde heeft de 1e editie van de GP de Wallonie voor vrouwen gewonnen. In het slot leek haar ploeggenote Justine Ghekiere te gaan winnen, maar ze schoot nog uit haar klikpedaal.

Het was de 1e editie van de GP de Wallonie voor vrouwen. Ook de vrouwen kwamen op de Citadel van Namen aan.

Plantur-Pura had de wedstrijd in handen door in een kopgroep van 10 met 3 rensters te zitten: Yara Kastelijn, Julie De Wilde en Justine Ghekiere. Kastelijn was in de aanval gegaan, maar ze werd nog bijgehaald. Daarna ging Ghekiere ervandoor. Ze leek op de Citadel te gaan winnen, maar in de laatste bocht schoot ze uit haar klikpedaal en viel ze bijna. De Wilde nam over en sprintte naar de zege. Ghekiere sprintte nog naar plaats 2. Kastelijn werd 3e.

Justine Ghekiere se abre de más o se equivoca en la complicada curva final, llegando a salírsele el pie del pedal y pierde un triunfo que tenía.

Se lleva🥈, al ser adelantada por su compañera Julie de Wilde.#GPW#GrisetteGPdeWallonie22

Voor De Wilde is het haar 2e profzege. Eerder dit jaar won ze al Kortrijk Koerse. Donderdag vliegt ze naar Australië voor het WK. Ze rijdt volgende week woensdag de Mixed Relay. Daarna rijdt ze zaterdag de wegrit.