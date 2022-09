Eli Iserbyt krijgt lange contractverlenging: "Eli verdient dit"

Het veldritseizoen komt er bijna aan en Eli Iserbyt begint daar met een goed gevoel aan. Hij verlengde zijn contract voor lange tijd.

Eli Iserbyt rijdt al sinds halfweg 2016 voor de ploeg van Jurgen Mettepenningen en gaat dat nog een hele tijd doen. De huidige nummer 1 van de internationale cyclocrossranglijst verlengt tot eind 2026. “Nog een hele lange tijd, maar Eli verdient zo’n overeenkomst op lange termijn" zegt teammanager Jurgen Mettepenningen.

"Deze contractverlenging geeft veel zekerheid aan hem, maar ook aan onze ploeg en onze sponsors. Eli is een renner die mee het seizoen kleurt en zeker in de periode dat Van Aert en Van Der Poel er niet bij zijn. Je weet dat je overwinningen behaalt met een renner zoals hem en dat je als ploeg veel in beeld zal blijven rijden."

Op dat moment was hij één van de enige managers die echt in mij geloofde

Ook Iserbyt zelf is tevreden met de verlenging. "Dit is een hele goede omgeving, waarin ik uitstekend word ondersteund. Ik voel me hier ook helemaal op mijn plek: net als de ploeg leg ik me hoofdzakelijk toe op het veldrijden en ambieer ik geen carrière op de weg."

"Jurgen heeft me als jong talent kansen gegeven. Hij heeft geïnvesteerd in mij. Op dat moment was hij één van de enige managers die echt in mij geloofde. Ik ben blij dat ik hem de voorbije seizoenen veel heb kunnen teruggeven."

Iserbyt won al een Europese titel en heeft eindzeges in de Wereldbeker, Superprestige en X2O Badkamers Trofee op zijn profpalmares staan, plus meer dan dertig overwinningen. Zondag start hij in de Exact Cross in Kruibeke