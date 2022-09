Hoe Remco Evenepoel steeds beter met druk is gaan omgaan: "Veel geleerd, zeker na val in Lombardije"

Omgaan met de druk is een belangrijk aspect van topsport. Remco Evenepoel kreeg er al mee te maken nog voor zijn profcarrière echt van start ging. Dat hij nu bij de profs zo'n resultaten kan voorleggen, kan enkel betekenen dat Evenepoel er goed mee omgaat.

Zelfs als junior ontstond er reeds een hype rond Remco Evenepoel en werd verkondigd dat hij het volgende grote supertalent was. Mensen die wielrennen en topsport an sich niet volgen, kennen toch zijn naam. Dat de nog altijd maar 22-jarige renner van Quick-Step Alpha Vinyl nu de stap naar succes in sommige van de grootste wedstrijden ter wereld heeft gezet, geeft aan dat de druk hem allesbehalve verlamt.

MEER ERVARING

Een thema waar Evenepoel zich zelf ook over uitgesproken heeft. "Hoe ouder je word, hoe meer ervaring je opdoet. De druk was iets dat moeilijk te managen was in het begin van mijn carrière. Ik domineerde bij de junioren en werd bij de profs geconfronteerd met een ander niveau van koersen."

Het is dus iets waar Remco Evenepoel ook beter in is moeten worden. "Jaar na jaar heb ik veel geleerd en zeker na mijn valpartij in de Ronde van Lombardije. Dat is de belangrijkste reden waarom ik tegenwoordig kalm kan blijven in behoorlijk stressvolle situaties."