Alpecin-Deceuninck start met een sterk team aan het veldritseizoen

Alpecin-Deceuninck staat voor zijn eerste seizoen in het veldrijden onder die naam sinds Deceuninck de positie van Fenix innam als hoofdsponsor begin juli.

In Roeselare stelde Alpecin-Deceuninck zijn team voor het volgende veldritseizoen voor. Philip Roodhooft kijkt uit naar het seizoen. "Omdat we nu met een compleet team naar de toekomst in het veldrijden trekken", zegt hij bij Wielerflits.

Mathieu van der Poel is natuurlijk het speerpunt in de koersen die hij start, en dat gaan er niet heel veel zijn. Alles zal in functie van het WK in het Nederlandse Hoogerheide staan. Zijn broer David start wat later door het wegprogramma en mikt op een selectie voor dat WK.

Maar daarnaast heeft de ploeg wel nog wat ijzers in het vuur. Niels Vandeputte reed al voor de ploeg, Toon Vandebosch komt over van Pauwels Sauzen - Bingoal. En ook Ryan Cortjens is er weer bij na blessureleed. Vanaf 1 januari komt ook nog Quinten Hermans de ploeg vervoegen. Ook Jente Michels, die heel wat mountainbiken deed deze zomer, is er bij.

Ceylin del Carmen Alvarado en Puck Pieterse zijn de speerpunten bij de vrouwen. Alvarado sukkelde vorig seizoen wat en heeft ook een polsoperatie achter de rug. Ook zij mikken op het WK in eigen land.

Of Tim Merlier, die vertrekt eind dit jaar, en Gianni Vermeersch in actie komen in het veld is nog niet bekend.