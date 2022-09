Enkel het WK veldrijden telt voor Mathieu van der Poel: "De rest is spielerei"

Na een verloren crossseizoen vorig jaar mikt Mathieu van der Poel vooral op het WK in eigen land.

Op de weg rijdt Mathieu van der Poel eerst nog de Primus Classic, de mixed relay op het WK en de wegrit op het WK. Daarna gaat de focus naar het veldrijden.

"Met crossen ben ik totaal nog niet bezig. Mijn opgave vorig seizoen in Zolder voelt als een eeuwigheid geleden, gaf hij bij Sporza toe.

Van der Poel zal zich ook beperken tot 10 à 15 crossen deze winter, want het WK in Hoogerheide, in Nederland, wordt het hoofddoel.

"Het is een beetje vroeg om daar nu al mee bezig te zijn, maar dat wordt mijn hoofddoel. De winter is iets minder belangrijk geworden sinds een paar jaar en dan is het WK het enige wat rest." Of de rest dan spielerei is? Zo kun je het wel noemen. Het veld is mijn eerste liefde, het is leuk om het te blijven doen."