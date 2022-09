Maarten Wynants over Archie Ryan (20) die won in Slowakije: "Hij had afgelopen seizoenen veel blessureleed"

Verrassing in de Ronde van Slowakije toen Archie Ryan (20) heel wat profrenners klopte.

De Ier Archie Ryan (20) komt uit de opleindsploeg van Jumbo-Visma en klopte in Slowakije onder meer Mauri Vansevenant en Lorenzo Fortunato (die in de Giro won op de Zoncolan).

Maarten Wynants is de ploegleider van de Ier en was blij met de overwinning van de jongeling. "Als je kijkt waar Archie vandaan komt, is dit een erg knappe overwinning. De afgelopen seizoenen had hij veel te maken met blessureleed. De laatste weken zagen we al dat hij goed in vorm was en deze overwinning is een mooie bevestiging daarvan".

Ook het feit dat iemand wint uit het opleidingsteam vindt Wynants speciaal. "We rijden deze koers met een mix van profs en jongens van de opleidingsploeg. Dat is een hele bewuste keuze, om op die manier de jongens ervaring te laten opdoen. Als ze dan ook nog de kansen grijpen en het afmaken, is dat super."