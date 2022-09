Mathieu van der Poel over niet-deelname Pedersen "Dat verbaast me"

Mathieu van der Poel reed een aparte voorbereiding op het WK en twijfelde zelf of hij wel zou deelnemen.

Mathieu van der Poel startte niet in de Vuelta, in Hamburg, in Plouay of in de Canadese koersen maar wel in de kermiskoersen van Geraardsbergen en Izegem en ook in de GP de Wallonie.

"Er wordt soms een beetje lacherig over gedaan, maar kermiskoersen win je niet zomaar. Dat kan elke profwielrenner vertellen. De ideale voorbereiding bestaat niet", zegt Van der Poel in HLN.

Van der Poel besliste ook maar anderhalve maand geleden dat hij naar het WK zou gaan. Want als hij zich niet goed had gevoeld was hij ook niet gegaan, zegt hij.

Ook de niet-deelname van Mads Pedersen vindt Van der Poel vreemd. "Hij is in topvorm. Hij kiest ervoor om niet te gaan. Dat verbaast me". Ook Van der Poel twijfelde of hij niet beter voor de Italiaanse koersen had gekozen in plaats van het WK.