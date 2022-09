Caleb Ewan te vroeg op kop in het Kampioenschap van Vlaanderen: "Maar ik kon niet anders"

Caleb Ewan is 2e geëindigd in het Kampioenschap van Vlaanderen. Zijn sprint verliep niet ideaal.

In Koolskamp gingen we naar een sprint op het einde. Caleb Ewan ging als 1e aan en Fabio Jakobsen ging er nog over en won zo het Kampioenschap van Vlaanderen.

"Eigenlijk wou ik niet als 1e aangaan door de tegenwind", vertelde Caleb Ewan aan Sporza in het flashinterview. "Maar ik kwam in die positie dat het niet anders ging. Natuurlijk wou ik graag winnen, maar 2e is ook niet slecht."

Dankzij Ewans 2e plaats kwamen er weer wat UCI-punten bij voor Lotto Soudal. "We hebben die nodig. Dus die van deze koers zijn belangrijké, ging Ewan verder. "Arnaud De Lie doet het ook goed en als we zo blijven presteren, denk ik dat het wel goedkomt. Uiteindelijk zie ik dat wel gebeuren, maar we zijn er nog niet."