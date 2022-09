Michael Vanthourenhout soleert meteen naar winst in Kruibeke, podium volledig Belgisch

Ook de mannen zijn er aan begonnen in de cross. Voor Michael Vanthourenhout werd het meteen winst in Kruibeke.

Het was voornamelijk Jens Adams die uitpakte met een gretige start. Kort nadien mengden ook Vanthourenhout, Sweeck en Iserbyt zich in het spel. Vorig jaar zou dat een trio van Pauwels Sauzen-Bingoal geweest zijn. Sweeck rijdt dit seizoen voor Crelan-Fristads.

In de kop van de koers blijven rondrijden, was voor Adams iets te hoog gegrepen. Zijn plek vooraan werd ingenomen door Van der Haar, die er na een moeilijke start wel goed doorkwam. Bij zijn tweede aanval was Vanthourenhout definitief solo vertrokken.

VANTHOURENHOUT BREIDT VOORSPRONG UIT

Omdat hij zelf heel sterk was, en ook omdat achter hem Iserbyt het ploegenspel speelde. Vanthourenhout breidde zijn voorsprong uit: eerst naar tien seconden en later naar meer dan twintig seconden. Het was wel duidelijk dat Vanthourenhout afstevende op de overwinning. Iserbyt reed nog weg van Sweeck en Van der Haar op weg naar plek 2. Sweeck haalde het van Van der Haar voor de laatste podiumplek.