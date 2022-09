Van Empel spoelt onzekerheid weg met imponerende prestatie in Kruibeke: "Net zo fris als voor de start"

Zo, dat is wel even een statement maken wat Fem van Empel deed in Kruibeke. Na haar imponerende prestatie mag alle onzekerheid naar de achtergrond verdwijnen.

"Ik was voor de start best onzeker", gaf Van Empel toe tijdens het flashinterview. "Iedereen komt uit de zomerperiode en ik heb op de mountainbike een andere voorbereiding gekend dan de wegrensters. Het was even afwachten." In de loop van de cross werd wel al duidelijk hoe sterk Van Empel al is. "Ik ben niet tot aan het gaatje hoeven te gaan. Ik merk dat ik snel herstel. Ik sta hier nog net zo fris als voor de start."

STEVIG TEMPO VOLSTAAT VOOR RUIME VOORSPRONG

Goed uit het wedstrijdbegin komen was de eerste stap in de goede richting. "Ik wilde wel proberen te zorgen dat ik een goede uitgangspositie creëerde, zeker met dat steile klimmetje. Dat lukte. Ik heb me nooit druk gemaakt in dingen. Ik heb mij een beetje proberen te sparen in het begin. Na de fietswissel van Annemarie Worst bleef ik tempo rijden en het was genoeg om de voorsprong te doen groeien."

Zo kwam die eerste overwinning niet meer in het gevaar. "Ik kwam naar hier voor een trainingswedstrijdje. Ik had niet veel verwachtingen. Je hoopt je altijd te laten zien vanaf de eerste wedstrijd en dat is gelukt. Ik ben met vertrouwen aan het seizoen begonnen."