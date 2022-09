Alec Segaert bezorgt België met schitterende prestatie tweede WK-medaille, enkel favoriet net te sterk

De tweede WK-medaille voor België is een feit, met dank aan Alec Segaert. Die kwam schitterend voor de dag in de beloftentijdrit en werd tweede. Wærenskjold kroonde zich tot wereldkampioen.

Lennert Van Eetvelt was de eerste Belg die in actie kwam op het WK tijdrijden voor beloften. Van Eetvelt moest in de loop van het tijdritkampioenschap aardig wat tijd prijsgeven. Ongetwijfeld had hij toch op een iets betere tijd gehoopt.

Nadien barstte de tijd voor de wereldtitel los. Leo Hayter zette een nieuwe toptijd neer. De Nederlander Mick van Dijke kende niet zijn beste dag en had dan ook nog eens pech met een lekke band. Nadien vertrok topfavoriet Søren Wærenskjold en niet veel later ook Belgische medaillehoop Alec Segaert.

SEGEAERT BESTE AAN EERSTE TUSSENPUNTEN

Wærenskjold had aan het eerste tussenpunt slechts de tweede tijd, maar had zeven kilometer voor het einde 25 seconden bonus op Hayter. Die kloof bleef ongeveer status quo: met 34'13" deed de Noor een gooi naar goud. Segaert deed er nog wel alles aan om de man te kloppen die in ploegverband voor Uno-X rijdt. De toptijd van Segaert aan het eerste tussenpunt deed België al wat dromen.

Ook halfweg had Segaert de beste tijd, al was het verschil daar al maar twee seconden meer. Dan voelde je het al een beetje aankomen: Wærenskjold had perfect ingedeeld en zou de wereldtitel pakken. Dat maakt de prestatie van Segaert niet minder straf: de toekomstige Lotto-prof werd heel knap tweede, op 16 seconden van de winnaar. Hayter moest het stellen met brons.