Tadej Pogačar over tactiek in WK-wegrit: "Dat is bijna onmogelijk hier"

Tadej Pogačar kwam op het WK tijdrijden niet echt in de buurt van het podium maar toch voelt de Sloveen zich klaar voor de wegrit. En in de GP de Montréal versloeg hij onder meer Wout van Aert in een lange sprint.

De wegrit van het WK wielrennen wordt met 266 kilometer en 4167 hoogtemers niet makkelijk, dat weet ook de tweevoudig Tourwinnaar. "Het wordt geen ‘lunch ride’, maar een zware wedstrijd zondag voor iedereen. Ik zal zeker een topdag nodig hebben om te kunnen winnen."

De concurrentie voor zondag schat Pogačar ook hoog in. "Jongens zoals Wout van Aert of Mathieu van der Poel los je niet op dit parcours. Dat is nagenoeg onmogelijk, maar je kan hen wel moe maken na bijna 300 km".

We zullen Pogačar ook geen solo van bijna 50 kilometer uit zijn benen zien schudden zoals in de Strade Bianche van dit jaar. "Dat denk ik niet. Dat is bijna onmogelijk hier".

Bron: Belga