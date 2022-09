Thijssen trots dat hij triomfeert in straf deelnemersveld: "Misschien wel mooiste overwinning omdat ik grote namen klop"

De glimlach van Gerben Thijssen zei alles. Het lijstje met grote namen dat hij bij zijn overwinning in de Gooikse Pijl de baas kon, is indrukwekkend: Philipsen, Groenewegen, De Lie & co beten in het zand.

Hoewel het een doel was om zeker nog een keer te winnen dit najaar, was Gerben Thijssen enigszins verrast dat het gelukt was. "Jammer genoeg ben ik uitgevallen in de Vuelta, want daar wou ik echt wel een rit winnen. Ik wilde dan nadien één van de vier eendagskoersen winnen. Alle grote kampioenen doen tegenwoordig telkens mee. Ik had toch wel het idee dat het heel moeilijk werd."

Op één of andere manier ligt deze koers mij uitstekend

In Gooik speelde de snelle man van Intermarché-Wanty-Gobert het toch klaar. "Dit is mijn derde overwinning van het seizoen. Misschien wel de mooiste omdat ik echt wel grote namen klop. Dat motiveert wel. Ik was hier al twee keer tweede. Op de één of andere manier ligt deze koers mij uitstekend. Dit is puur op de power. Nu kunnen winnen, is fantastisch. Zeker als je het deelnemersveld bekijkt."

De ploeg had ook nog Kristoff aan de start. "Het was voor mij koffiedik kijken wat Alexander Kristoff juist van plan was. Normaal gezien was het de bedoeling dat Alexander de sprint heel vroeg ging aangaan en dat ik erover zou gaan als ik de benen had. Alexander heeft zijn eigen sprint gereden en ik kon nog winnen. Ik zat perfect in de slipstream van Jasper Philipsen en Alexander. Het was heel nipt, maar het is gelukt."