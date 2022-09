Toon Aerts laat haar groeien om geen bewijsmateriaal verloren te laten gaan in dopingzaak

Toon Aerts wil nog altijd zijn onschuld bewijzen in zijn dopingzaak en laat daarom zijn haar groeien.

Toon Aerts is al sinds staat al maanden op non-actief sinds zijn positieve dopingtest van 19 januari. Omdat haar als bewijsmateriaal kan gebruikt worden heeft Aerts zijn haar sindsdien niet meer geknipt. Hij wil hiermee voorbereid zijn op eventueel bijkomend onderzoek mócht de Internationale Wielrenunie (UCI) daar naar vragen.

"Haaranalyses laten toe om ver in het verleden terug te blikken op hetgeen je aan bent blootgesteld of hebt ingenomen”, zegt toxicoloog Jan Tytgat in Het Laatste Nieuws. "In tegenstelling tot urine of bloed, waar je bij een geneesmiddel of doping tot een paar dagen tot een week terug in de tijd kan gaan."

"Om je onschuld te bewijzen, kan je een staal van je haar ter beschikking stellen. Het groeit met 1 centimeter per maand. Aan de haarwortel staan nog levende cellen, en uit het bloed kan je dan een overdracht krijgen van doping naar die levende haarcellen. Het mogelijke dopingproduct groeit mee uit met die sarcofaag waar het in vervat zit. Als je haar 24 centimeter lang is, kan je effectief twee jaar terug gaan in de tijd."