Dries De Bondt wint de Textielprijs in Vichte na perfect ploegenspel

Dries De Bondt heeft de Textielprijs in Vichte gewonnen. Hij profiteerde optimaal van het ploegenspel van Alpecin-Deceuninck.

De Textielprijs in Vichte was al toe aan zijn 90e editie. In totaal stonden er 10 ronden op het menu. Goed voor ruim 168 km. Mark Cavendish was de blikvanger.

Quick Step-Alpha Vinyl nam al vroeg de wedstrijd in handen. Onder meer Cavendish ging mee in de ontsnapping. Uiteindelijk kon een grote groep met Cavendisch, Ethan Vernon, Dries De Bondt en Sjoerd Bax wegrijden.

In de laatste 15 km waren Vernon, De Bondt en Bax alleen weg. Alpecin-Deceuninck had met 2 renners het overwicht en speelden dat perfect uit. De Bondt trok in de aanval en Vernon kon niet reageren. Zo reed De Bondt naar de zege. Vernon won de sprint voor de 2e plaats.