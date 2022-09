Europees juniorenkampioen veldrijden Aaron Dockx rijdt straks ook tussen de profs: "Het wordt een enorme stap"

De Europese kampioen en vice-wereldkampioen veldrijden gaat voor de beloften rijden. Ook zal Aaron Dockx als eerstejaarsbelofte tussen de profs rijden.

"De Europese titel was de kers op de taart voor mijn tijd bij de junioren", vertelde Aaron Dockx aan Wielerflits. "Dat ik me daar zo goed heb laten zien is alleen maar goed voor de toekomst. Dat wil niet zeggen dat ik sowieso prof wordt, maar ik hoop wel nog een lange toekomst in het wielrennen te hebben."

"Ook mijn ploeg Crelan-Fristads denkt daar zo over", ging Dockx verder. "Ze hebben me een mooi contract aangeboden en willen zo lang mogelijk met me door. Wel heb ik me voor de opleiding voeding- en dieetkunde ingeschreven. Het is nuttig voor mijn carrière en zo heb ik ook nog altijd iets nuttigs achter de hand."

Het komende seizoen zal Dockx in de beloftecategorie uitkomen: "Het wordt een moeilijke stap, maar ik wil rustig groeien bij de beloften. Ik denk ook dat ik die tijd nodig ga hebben." Dockx zal ook vaak tussen de profs rijden. Enkel de X²O Trofee heeft aparte crossen. Voor hem wordt dat allemaal nieuw. Al heeft hij wel al een referentie: "Ik trainde wel al enkele keren met onze kopman Laurens Sweeck."