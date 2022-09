Drie nieuwe crossen maken hun opwachting in de Wereldbeker Veldrijden

Flanders Classics en de UCI verwelkomen Dublin, Maasmechelen en Gavere in de Wereldbeker Veldrijden 2022-2023.

De wedstrijd in Ierland vult de nog te bevestigen locatie op zondag 11 december in. Maasmechelen zal daarentegen op 30 oktober Rucphen vervangen, Gavere doet op 26 december hetzelfde voor Dendermonde.

Op 11 december trekt de UCI Wereldbeker Veldrijden naar Dublin. Voor het eerst in de geschiedenis van het regelmatigheidscriterium verwelkomt Ierland een wereldbekermanche. Dublin zal de 9de van in totaal 14 wedstrijden zijn. Daarnaast worden twee van de eerder aangekondigde wedstrijden door onvoorziene omstandigheden vervangen. Zo zal op 30 oktober in plaats van Rucphen een gloednieuwe veldrit georganiseerd worden in Maasmechelen. En op 26 december trekt het veldritpeloton naar Gavere in plaats van Dendermonde.

“We zijn enorm trots Dublin te mogen verwelkomen”, zegt Flanders Classics CEO Tomas Van Den Spiegel. “We zullen er koersen in een op en top Iers landschap, wat Dublin net als een Val di Sole of Flamanville vorig seizoen een enorme eigenheid geeft. Daarnaast moesten we ook op zoek naar alternatieven voor Rucphen en Dendermonde. Met Maasmechelen voegen we een Belgische manche toe om naar uit te kijken. En op tweede kerstdag tot slot koersen we in Gavere, waardoor de UCI Cyclo-cross World Cup voor komende winter een ware klassieker rijker is.”

UCI President David Lappartient: “Ik wil Dublin en Ierland graag verwelkomen in de 2022-2023 UCI Cyclo-cross World Cup. Een wedstrijd in een nieuw land organiseren is deel van de ontwikkeling die het belangrijkste regelmatigheidscriterium in deze wielertak de voorbije jaren doormaakt, voornamelijk sinds de samenwerking tussen de UCI en Flanders Classics. Met Maasmechelen en Gavere keren we terug naar één van de traditionele veldritlanden waar ons altijd fantastische wedstrijden en een enorm warm welkom wachten. Alle drie de aangekondigde locaties zullen echte troeven van de 2022-2023 UCI Cylo-cross World Cup zijn.”

De wedstrijd in Dublin zal doorgaan op de Sport Ireland Campus waar recent nog de European Cross-Country Championships doorgingen. Sport Ireland Executive Dr Una May verwelkomt het event: “Sport Ireland is bijzonder enthousiast om dit prestigieuze event op de Sport Ireland Campus te ontvangen. De organisatie van een dergelijk groot internationaal wielerevenement is een nieuwe mijlpaal voor de Sport Ireland Campus, die al meerdere grote evenementen in een brede waaier aan sporten met succes mocht ontvangen. Veldrijden is een discipline die wereldwijd snel groeit. Sport Ireland dankt de UCI en Flanders Classics om voor de Sport Ireland Campus te kiezen om dit evenement te organiseren en we kijken ernaar uit om het veldritpeloton in december te verwelkomen.”

Door de bevestiging van Dublin voor het aankomende seizoen is het duidelijk dat Londen dit jaar nog geen deel zal uitmaken van de UCI Wereldbeker Veldrijden. “We hopen niet alleen een engagement op lange termijn in Dublin aan te gaan, maar we blijven in de tussentijd ook werken aan een samenwerking in Londen met het oog op de kalender van het seizoen 2023-24”, zegt Van Den Spiegel.

De manche in Maasmechelen zal niet alleen een mooie wedstrijd worden met een adembenemend, magisch decor. Hij zal jong en oud inspireren om straks meer de natuur in te trekken en volledig draaien rond het belang van duurzaamheid. “We moeten ambitieus durven zijn”, zegt burgemeester van Maasmechelen Raf Terwingen. “De eerste zero-waste veldrit ooit moet straks in MaasMechelen georganiseerd worden. Daarom zal deze editie als testcase dienen. Van daaruit hopen we verder te kunnen bouwen. Ik weet dat het kort dag is, maar als een internationale wielersport wil meebouwen aan ons natuuroplaadpunt, dan twijfel je niet. MaasMechelaren kunnen veel en onze mensen doen elke dag fantastische dingen. Samen met Flanders Classics hebben we alle knowhow aanwezig om van deze veldrit een succes te maken.”

“We kijken er alvast enorm naar uit”, besluit Van Den Spiegel. “Graag willen we alle betrokken partijen en in het bijzonder de gemeente Maasmechelen bedanken voor het snelle schakelen om dit project mogelijk te maken.” De UCI Cyclo-cross World Cup start op zondag 9 oktober in het Amerikaanse Waterloo en eindigt na 14 wedstrijden op zondag 29 januari 2023 in het Franse Besançon.