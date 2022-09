Mathieu van der Poel zal WK mixed relay niet snel vergeten: "Ik denk dat alles mis ging wat mis kon gaan"

In Nederland keken ze vol ongeloof naar het mixed relay. Ze hadden nochtans Mathieu van der Poel als opvallende troef, maar Oranje werd door pech achtervolgd. Kettingproblemen speelden Mollema parten, Van Vleuten kwam ten val.

Zowel de mannen als de vrouwen bereikten dus maar met twee de aankomst. Van deer Poel heeft bij de NOS al gereageerd. "Ik denk dat alles mis ging wat mis kon gaan. We hebben geprobeerd er het beste van te maken. Op zich kon ik wel de inspanning doen die ik voor ogen had. Al bij al is het wel een slechte dag."

Val van Van Vleuten zag er lelijk uit

Die pion minder liet zich wel voelen. "Het scheelt veel om met twee in plaats van met drie te rijden. De andere landen zijn met drie toptijdrijders, dan is het niet goed te maken." Na de eigen tijdrit was het kijken naar hoe het voor de vrouwen verliep. "Dan gaat het nog eens mis. Ik hoop dat Annemiek niet te gekwetst is, want dat zag er wel een lelijke val uit. Ik denk dat dat de dag een beetje samenvat."

Een absolute baaldag dus voor Nederland in Australië. "Het is jammer, want we hadden een ploeg om zeker voor een medaille te strijden. Niets aan te doen", legt Van der Poel er zich bij neer. "Een dag vol pech kan ook al eens in topsport."