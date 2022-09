Zwitserland wint WK mixed relay met drie seconden voorsprong, Van der Poel ziet landgenoten met pech kampen

Wat een spannend WK mixed relay is het geworden. Met Zwitserland als winnaar. Van der Poel maakte deel uit van de Nederlandse ploeg, maar die kende een WK vol pech. België werd achtste.

Nadat Australië de eerste toptijd neerzette, begonnen de Belgen aan hun WK mixed relay. Dat deden ze dus met Van Hooydonck, Serry en Hermans. De mannen wisten de schade te beperken. Nadien was het aan de vrouwen om over te nemen en dat waren Vandenbulcke, Demey en De Wilde. Bij hun aankomst aan de streep had België de derde tijd, op 1'11" van Australië. Degelijk, maar een medaille ging het dus niet worden.

Want onder meer Nederland moest er nog aankomen en dat ging echt wel met ambitie van start. Dat doet het sowieso in het mixed relay en nu was Mathieu van der Poel er ook nog bij. Zijn landgenoot Bauke Mollema kampte echter al snel met kettingproblemen. Zijn koers zat er zo al meteen op, de wereldtitel voor Oranje was bijgevolg gaan vliegen.

VAL VAN VLEUTEN

De Nederlandse pech bleef overigens duren: de start van de vrouwen verliep dramatisch, Van Vleuten kwam ten val vlak na het startpodium. Het werd een strijd om de wereldtitel tussen Zwitserland en Italië. De Zwitserse dames moesten met twee binnenkomen, maar Chabbey en Koller gingen net snel genoeg op het einde. Zwitserland haalt het met drie seconden voorsprong en is de nieuwe wereldkampioen mixed relay.