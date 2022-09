Dat zullen ze ook bij Jumbo-Visma niet graag horen: Oranje zonder schaduwfavoriet bij beloften door corona

Deze ochtend rijden de beloften hun wegrit, maar een schaduwfavoriet bij Oranje had corona opgelopen en kon zo niet van start gaan.

De Nederlandse wielerfederatie bevestigde dat Mick van Dijke niet kon deelnemen aan het WK op de weg. "Mick van Dijke kon helaas niet van start gaan", staat in een tweet te lezen. "De coureur die eerder deze week de tijdrit reed testte in aanloop naar de wedstrijd van vrijdag positief op COVID-19."

Een coronabesmetting op een uiterst slecht moment dus. Nu maar zorgen dat hij snel volledig hersteld geraakt. "We wensen hem een spoedig herstel", klinkt het bij de KNWU. Dat zullen ze bij Jumbo-Visma ongetwijfeld ook doen. Dit is het eerste volledige jaar in de WorldTour-ploeg van Jumbo-Visma voor Van Dijke, nadat hij in de loop van 2021 werd overgeheveld van het opleidingsteam naar de eliteploeg.

Vorig jaar werd Van Dijke knap vijfde op het WK tijdrijden met aankomst in Brugge. Dit jaar moest hij het stellen met een achttiende stek en helaas kreeg hij dus niet de kans om beter te doen in de wegrit. Van Dijke werd beschouwd als één van de schaduwfavorieten.