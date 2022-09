Afgewerkte wegritten doen ons twijfelen aan mening Pogačar: op Mount Pleasant kan wél verschil gemaakt worden

Mount Pleasant, daar moet het ook bij de mannen gebeuren. Wat hebben de reeds afgewerkte wegritten ons geleerd? Dat die klim wel degelijk zwaar genoeg is om het verschil te maken.

Bij de jeugd-categorieën was het telkens de sterkste renner of renster die aan de streep kon zegevieren: Herzog en Fedorov bij de heren, Bäckstedt en Fisher-Black bij de dames. Bij de junioren en beloften heren kwam er wel telkens een sprint tussen enkele favorieten aan te pas. Bäckstedt deed het wel met een solo, omdat ze er met kop en schouders voorop stak.

Ook Fisher-Black had enige bonus, maar de beloften bij de dames is geen echte vergelijking mogelijk, omdat die samen rijden met de elite. Bij de vrouwen elite was er dan weer geen prijs weggelegd voor diegenen die bergop bij de beteren waren. Zo kan het dus ook, door nog terug te keren vanuit de achtergrond en dan met een goede sprint en late uitval uit te pakken.

KLASSIEKE TYPES MOETEN TOP ZIJN

In elk geval: Mount Pleasant is wel degelijk zwaar genoeg om voor de nodige averij te zorgen. Tadej Pogačar liet uitschijnen dat het WK-parcours niet lastig genoeg is om mannen als Wout van Aert en Mathieu van der Poel te lossen. Na het zien van onder meer de vrouwenkoers durven we daar aan twijfelen: als de klassieke types op de klim kunnen volgen, is het gewoon een teken dat ze absoluut top zijn.

Het ging er op de veelbesproken beklimming bij de vrouwen echt wel stevig aan toe en er vielen ferme gaten. De Duitse Lippert - sterkste vrouw in koers - ging in de voorlaatste ronde in de aanval. Longo Borghini ging mee. Uttrup Ludwig, Moolman en Niewiadoma dichtten hierna de kloof. In de laatste ronde was dit kwintet opnieuw sterker dan de rest op de klim: deze keer reden ze met vijf samen weg.

SAMENWERKING

De samenwerking was echter niet top. Het zal dan ook de cruciale vraag zijn bij de mannen: wat is de samenstelling van de kopgroep die op Mount Pleasant wegrijdt en hoe verloopt de samenwerking? De aanvalslustigen moeten alvast moed getankt hebben: de Mount Pleasant is zwaar genoeg om daar weg te rijden als je topbenen hebt, zeker als je er 12 keer over moet.