Annemiek van Vleuten wordt wereldkampioen met een breuk in de elleboog, Lotte Kopecky strandt op een zilveren plaats

Annemiek van Vleuten is wereldkampioen geworden. In de slotkilometer verraste ze de kopgroep. Lotte Kopecky sprintte naar de 2e plaats.

In de aanloop naar de Mount Keira was Gladys Verhulst de 1e echte vluchtster van de dag. In de afdaling van de Mount Keira werd ze weer gegrepen. Daarna was het Caroline Andersson die aanviel. Julie Van de Velde reed samen met Elynor Bäckstedt naar de Zweedse. Samen reden ze enkele ronden op kop. Met nog 3 ronden te gaan werd de laatste vluchter gegrepen.

In de voorlaatste ronde viel op Mount Pleasant Katarzyna Niewiadoma aan. Liane Lippert, Ashley Moolman, Elisa Longo Borghini, Silvia Persico en Elise Chabbey gingen mee. Uiteindelijk kon Cecilie Uttrup Ludwig nog komen aansluiten. Chabbey moest nog lossen. Dat vijftal ging de slotronde in, maar op de laatste Mount Pleasant was alles weer te herdoen.

Lippert viel nog eens aan. Ze kreeg Niewiadoma, Moolman, Longo Borghini en Uttrup Ludwig mee. In de achtervolgende groep zaten Annemiek van Vleuten die in dienst van Marianne Vos reed en Lotte Kopecky. Bij het ingaan van de slotkilometer maakte de achtervolgende groep de aansluiting. Vos zat er niet meer bij.

Van Vleuten verraste de rest door op kousenvoeten weg te rijden. Ze reed meteen een voorsprong bij elkaar en reed zo met een breuk in haar elleboog naar de wereldtitel. Kopecky sprintte naar het zilver. Persico had brons. Niamh Fisher-Black was de enige belofte in de kopgroep en werd zo wereldkampioene bij de beloften.