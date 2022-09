Thibau Nys begint aan zijn laatste volledige winter en heeft nog meer respect voor Van Aert en Van der Poel

Zondag in Beringen begint Thibau Nys aan wat hij zelf een volledige winter in het veld noemt.

Thibau Nys (19) reed een degelijk wegprogramma met een derde plaats in de Antwerp Port Epic, een overwinning en de eindzege in de Flèche du Sud en een vierde plaats in een rit van de Ronde van België. Volgend jaar wordt Nys prof bij Trek-Segafredo.

In Beringen begint Nys aan zijn crossseizoen, waarin hij tussen de 20 tot 25 crossen wil afwerken. "Het is niet zoals in de tijd van papa, die 40 crossen per seizoen reed" zegt Nys bij Wielerflits. Hij heeft ook veel respect voor Wout van Aert en Mathieu van der Poel die altijd meteen goed zijn bij hun terugkeer in het veld.

"Mijn respect voor Wout van Aert en Mathieu van der Poel die zo makkelijk de overgang maken, is alleen nog maar gegroeid. Het is niet gemakkelijk om meteen dat vertrouwen te vinden. Hopelijk komt het snel en zet ik effectief ook in de winter een stap."

Echte doelen stelt Nys zich niet voor het nieuwe veldritseizoen. "Ik wil vooral een constant niveau halen. Vorig jaar heb ik al een paar flitsen laten zien, maar ik heb ook steken laten vallen. Een vaste waarde worden, is dan beter omschreven als doel.

Thibau Nys gaat het EK, WK en Wereldbeker bij de beloften rijden. In de andere crossen, waar geen beloftencategorie is, zal hij aantreden bij de profs.