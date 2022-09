🎥 Milan Vader keert een half jaar na zijn doodsmak in het Baskenland terug in het peloton

Milan Vader maakt dinsdag zijn comeback in het peloton. Na bijna een half jaar revalideren rijdt hij de CRO Race in Kroatië.

In de 5e rit in de Ronde van het Baskenland kwam Milan Vader zwaar ten val in een afdaling. Hij liep diverse breuken in het bovenlichaam op. Hij lag ook een tijdje in coma. De 1e weken werd hij ook in een ziekenhuis in Bilbao gehouden. Daarna werd hij overgebracht naar een ziekenhuis in Rotterdam om daar verder te revalideren.

Onlangs keerde Vader terug naar Bilbao om daar het ziekenhuispersoneel te bedanken. "Jullie hebben mijn leven gered", schreef hij op Instagram. "Zij zijn de helden van mij en vele anderen."

Na bijna 6 maanden revalideren zal Vader weer aan de start staan van een wedstrijd. Hij zit in de selectie van Jumbo-Visma voor de CRO Race. Jonas Vingegaard is de kopman.