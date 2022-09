Ook in de buitenlandse pers komen ze superlatieven tekort voor Evenepoel: "Un Remco Cannibale"

De overwinning van Remco Evenepoel heeft ook in het buitenland indruk gemaakt.

La Gazzetta dello Sport

In de Italiaanse sportkrant wordt de vergelijking gemaakt met Eddy Merckx, en ze hebben daarvoor zelf met de Belg gebeld. La Gazzetta dello Sport kopt: Eddy Merckx kroont Evenepoel: "Hij won net zoals ik". "Un Remco Cannibale", schrijven ze ook nog.

La prima pagina della Gazzetta di oggi:



📣LEAO LO TENIAMO NOI



Le notizie 👉 https://t.co/1BDXAr27AD pic.twitter.com/9cJpK4j1QX — La Gazzetta dello Sport (@Gazzetta_it) September 26, 2022

L'Equipe

Ook in de Franse sportkrant L'Equipe prijkt Evenepoel op de voorpagina. "Op 22-jarige leeftijd raakt hij al bijna aan de perfectie", omschrijven ze zijn triomftocht.

NRC

In de Nederlandse krant NRC was er natuurlijk meer aandacht voor de wereldtitel van Van Vleuten en het incident met Van der Poel, maar ze hadden toch lovende woorden. "Hij is de eerste renner die zo'n trilogie voltooit sinds Bernard Hinault in 1980, een droomjaar".