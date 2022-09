Vincent Baestaens boekt 2 zeges op 2 dagen in de VS

Vincent Baestaens is sterk bezig in het nieuwe veldritseizoen. Afgelopen weekend boekte hij in Rochester in de VS 2 zeges.

De 1e weken van het veldritseizoen brengt Vincent Baestaens in de VS door. Afgelopen weekend reed hij beide wedstrijden in Rochester. Baestaens moest op zaterdag lang strijden voor de overwinning. Uiteindelijk won hij met 17 seconden voorsprong op Curtis White. Een dag later kende dezelfde cross dezelfde top 2. Baestaens won opnieuw voor White met 17 seconden. Een week eerder was Baestaens ook al actief. Hij reed 2 wedstrijden in Virginia en won ze allebei. Hij moest telkens in de slotronde afrekenen met Eric Brunner.