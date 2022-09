Superprestige kalender is compleet: Acht crossen in totaal, Gullegem is nieuw

Flanders Classics heeft zijn huiswerk rond de Superprestige afgewerkt.

Doordat Gavere doorschuift naar de Wereldbeker en Gieten geen contractverlenging kreeg moest Flanders Classics wat schuiven met de kalender en op zoek naar een nieuwe cross.

Die heeft het gevonden met Gullegem. Die cross heeft nog maar vrij recent het levenslicht gezien, in 2018. Het krijgt dus nu al promotie met een plaatsje in de Superprestige. Gullegem wordt de voorlaatste cross van het regelmatigheidscriterium.

"We hebben in Gullegem een bijzonder enthousiaste nieuwe partner gevonden. We kijken er alvast naar uit om vlak na de jaarwisseling naar Gullegem te trekken, een mooie wedstrijd in het laatste weekend van de kerstvakantie", zegt CEO van Flanders Classics Tomas Van Den Spiegel.

Kalender Superprestige 2022-2023

29/10 Ruddervoorde

11/11 Niel

19/11 Merksplas

03/12 Boom

27/12 Heusden-Zolder

28/12 Diegem

07/01 Gullegem

11/02 Middelkerke