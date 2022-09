Jonas Vingegaard toont zich in zijn 1e wedstrijd na de Tour: "Getoond dat hij in orde is"

Jonas Vingegaard heeft zijn 1e wedstrijd sinds de Tour gereden. Hij reed met de 1e groep over de finish.

Als 1e rit na de Tour was het meteen meer dan 220 km in de CRO Race voor Jonas Vingegaard. Op de koop toe begon het nog te regenen en te waaien. De temperatuur zakte met 10 graden. Meteen zware omstandigheden voor Vingegaard. "Hij had het koud", vertelde ploegleider Marc Reef via de kanalen van Jumbo-Visma.

In de finale waren 2 beklimmingen. Bij de aanval van Oscar Onley van Team DSM zat Vingegaard attent voorin. "Hij heeft tijdens de rit getoond dat hij in orde is", ging Reef verder.

Vingegaard eindigde uiteindelijk 17e in de rit en kwam in de 1e groep binnen. "We wilden een resultaat rijden, omdat de finale zo lastig was. Daar wilden we gebruik van maken. Alleen dachten andere ploegen daar ook zo over", besloot Reef.