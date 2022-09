Najaar-zeges lonken voor Pogačar: Sloveen lijkt enige topper van huidige generatie die zich nog écht gaat opladen

Welke grote namen kunnen zich nog echt opladen voor het slot van het najaar? Verder dan Pogačar komen we niet.

Nog één maand knallen en dan zit het wielerseizoen op de weg er weer op. Sommigen beschouwen dat seizoen echter nu reeds als geklasseerd en daar horen enkele van de grootste wielrenners ter wereld bij. Vaak hebben ze daar ook hun redenen voor. Het betekent wel dat de overwinningen voor het grijpen liggen in oktober voor Tadej Pogačar.

Zijn energiebron lijkt onuitputtelijk. Staat er al van in februari, de maand waarin hij de UAE Tour won. Inmiddels staat oktober voor de deur en lijkt Pogačar nog niet aan het einde van zijn latijn. Op de site van UAE blikte hij vooruit op de Giro dell'Emilia, maar had hij het vooral over de Ronde van Lombardije. Geen enkele topper sprak al met zo veel vuur en ambitie over de editie van dit jaar in Lombardije.

MONTREAL ALS BEWIJS

Natuurlijk heeft ook Tadej Pogačar limieten. Een week na de Tour was hij duidelijk nog niet hersteld in de Clasica San Sebastián, maar nadien groeide hij weer naar een goed niveau. Op het WK stoorde hij zich aan het gebrek aan oortjes en kon hij moeilijk het overzicht houden, waardoor een negentiende plek zijn resultaat werd. Zijn zege in de GP van Montréal bewijst echter dat Pogi ook dit najaar meer dan in orde is.

Een tweede opeenvolgende overwinning in de Ronde van Lombardije zit er dus zeker in. Het mag niet verbazen als Pogačar ook een voorbereidingskoers wint en het zo meerdere najaar-zeges worden voor hem. Lombardije zal wel speciaal zijn door het afscheid van Nibali en Valverde, maar een deel grote namen past met zekerheid of past wellicht voor de koers naar Como.

Een overzicht:

- Remco Evenepoel: dit jaar Luik-Bastenaken-Luik en de Vuelta gewonnen en wereldkampioen geworden. Gaat trouwen met verloofde Oumi waardoor de Ronde van Lombardije niet in de planning past;

- Filippo Ganna: onderneemt op de dag van de Ronde van Lombardije zijn werelduurrecordpoging en die timing wordt hem niet door iedereen in Italië in dank afgenomen;

- Philippe Gilbert: winnaar van de Ronde van Lombardije in 2009 en 2010, gevallen in de afdaling van de Sormano in 2015. Lombardije is echter niet bij één van de laatste koersen die Gilbert in zijn carrière gaat betwisten.

- Primož Roglič: de Sloveen die vaak in één adem genoemd wordt met Pogačar zal in Lombardije niet in de buurt te vinden zijn. Na zijn val in de Vuelta waardoor hij het podium misliep, komt Roglič dit seizoen niet meer in actie.

- Mathieu Van der Poel: uitsluitsel is er nog niet helemaal, maar de kans lijkt klein dat hij er bij zal zijn. Moet zijn hoofd leegmaken na een heftige ruzie met tienermeisjes in Australië. Er waren wel geruchten over deelname aan sommige Italiaanse koersen, maar die zijn door zijn ploeg niet bevestigd.