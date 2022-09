Jumbo-Visma heeft meeste overwinningen in 2022 in de World Tour, twee Belgische ploegen in de top vijf

Met nog maar één koers in de World Tour, de Ronde van Lombardije, is Jumbo-Visma nu al zeker de ploeg met de meeste overwinningen in die categorie.

Jumbo-Visma is de ploeg van dit jaar, maar dat had u waarschijnlijk wel al door. Het begon met de dominantie in Parijs-Nice, toen Laporte, Van Aert en Roglič alleen weg reden van de rest van het peloton en in totaal drie ritzeges en de eindzege behaalden.

In de Giro won Jumbo-Visma twee ritten met Koen Bouwman en in de Dauphiné deden ze het kunstje van Parijs-Nice nog eens over met drie ritzeges en de eindzege. En dan kwam de Tour, waar Jumbo-Visma nog eens alles en iedereen omver blies.

Drie ritzeges voor Wout van Aert, twee voor Jonas Vingegaard en een voor Christophe Laporte. En ook nog eens de eindzege en bollentrui voor Vingegaard en het groen voor Van Aert. In de Vuelta won Jumbo-Visma de ploegentijdrit en pakte Roglič nog een ritzege.

Jumbo-Visma wint zo 24 koersen in de World Tour, UAE Team Emirates wordt tweede met 17 (of 18 als Pogačar Lombardije wint), INEOS Grenadiers wordt derde met 16 overwinningen.

Quick-Step Alpha Vinyl eindigt op een vierde plaats met 14 overwinningen, BORA-hansgrohe en Alpecin-Deceuninck (als eerste niet World Tour team) eindigen gedeeld vijfde met 13 overwinningen.

Bron: ProCyclingStats