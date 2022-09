Axel Laurence pakt zijn 1e profzege in de CRO Race, Jonathan Milan blijft leider

Axel Laurence heeft de 4e etappe van de CRO Race gewonnen. Hij haalde het in de sprint voor tweevoudig ritwinnaar Jonathan Milan die leider blijft.

De 4e etappe van de CRO Race liep volledig langs de Kroatische kustlijn. De start was in Biograd na Moru om zo'n 221 km later in Crikvenica aan te komen. Onderweg moesten de renners weer enkele hellingen overbruggen. De top van de laatste klim lag op 6 km van de streep.

6 renners zorgden voor de vlucht van de dag. Zij mochten de hele dag voor het peloton uitrijden en kregen bijna 4 minuten. Op 15 km van de streep werden ze weer gegrepen. Ondertussen was het ook beginnen regenen. Het was dus opletten op het bochtige lokale circuit.

Op de laatste klim waren er enkele schuchtere pogingen om weg te rijden, maar we reden met een grote groep naar de finishlijn. In de sprint won Axel Laurence en boekte zo zijn 1e profoverwinning. Hij klopte tweevoudig ritwinnaar Jonathan Milan en Matej Mohoric. Laurenz Rex van Bingoal-Pauwels Sauces WB spurtte naar een 6e plaats. Milan blijft leider.