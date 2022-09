Cant in Meulebeke op één van haar favoriet omlopen en duidt favoriete aan: "Ik kan zowel derde als achtste eindigen"

Tussen de derde en de achtste plaats ziet Sanne Cant zichzelf eindigen in Meulebeke, op een omloop die haar best wel moet liggen. De favoriete is volgens haar alvast gekend.

Zaterdag komt in Meulebeke de derde Exact Cross van het seizoen er al aan. Op de Exact Cross-site blikt Sanne Cant vooruit. "Als ik zelf een omloop mag uittekenen, zou dit aardig in de buurt komen. Redelijk wat draaien en keren, best technisch. En zelfs met de regenval van de voorbije dagen wordt het er geen slijkcross. Sinds het BK is het wel lastiger geworden met die twee aangelegde heuvels, waarop je makkelijker het verschil kan maken." TRAININGSAFBOUW De Belgische kampioene moest recent door een verkoudheid de trainingsintensiteit wat terugschroeven. "Intussen ben ik opnieuw aan de beterhand en in volle hoop zaterdag gezond aan de start te staan. Wat die korte trainingsafbouw met mijn conditie heeft gedaan, weet ik ook niet. Het kan goed uitdraaien omdat ik frisser ben, het kan ook zijn dat mijn motor wat tijd nodig heeft om opnieuw op toerental te komen." De winnares van de eerste twee crossen, Fem van Empel, is volgens Cant ook in Meulebeke de grote favoriete. "Meer dan Lucinda Brand, ja. Alhoewel zij ook wel op het podium zal eindigen. Achter die twee ligt alles kort bij elkaar, denk ik. Dat geldt ook voor mezelf. Ik kan zowel derde als achtste eindigen."