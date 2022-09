John Lelangue heeft al nieuwe uitdaging beet na vertrek bij Lotto: "Zullen binnenkort communiceren"

Nog een paar maanden te gaan in het tijdperk John Lelangue bij Lotto. Een nieuwe uitdaging ligt nu reeds op hem te wachten.

Nadat Lelangue zijn vertrek bij Lotto Soudal via social media bevestigde, stuurde de CEO nog enkele tweets in. Met daarin het gebruikelijke dankwoord en ook toch al een tipje van de sluier over wat nu volgt voor hem persoonlijk.

"Ik heb al een beslissing genomen over mijn toekomst en die zal zich nog steeds in de wielerwereld bevinden", schrijft John Lelangue op Twitter. "We zullen daar binnenkort over communiceren." Lelangue gaat mogelijk dus bij een andere ploeg aan de slag, al dan niet in dezelfde functie.

I will be fully concentrate on running this @Lotto_Soudal team until the end of the season and I already took my decision of my future which will still be in cycling. I want to thanks my riders, staff, management for their work engagement during those last years. You are the best September 29, 2022

"Ik wil mijn renners, staff en management bedanken voor hun engagement de voorbije jaren", benadrukt Lelangue. "Ik wens de ploegen van Lotto Soudal, ook de damesploeg en de U23, het beste. Het was een eer om deel uit te maken van deze reis."